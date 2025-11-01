В Адыгее будут судить бывшего полицейского, ударившего в суде видеооператора

Мужчина обвиняется в хулиганстве с применением насилия.

Инцидент произошел 8 сентября в помещении Верховного суда Республики Адыгея. Мужчина, увидев членов съемочной группы ВГТРК «Адыгея» высказался в их адрес нецензурной бранью и ударил видеооператора по лицу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Во время следствия злоумышленник находился под стражей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-полицейский, осужденный за угрозы в отношении представителей власти, перед заседанием суда по обжалованию приговора потребовал от журналистов не вести запись. Журналисты отказали. Тогда он начал угрожать им, ударил по лицу видеооператора и покинул здание суда. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, однако позже его задержали.

