В Адыгее 20-летняя девушка на протяжении года развращала малолетнюю сестру

Девушка, будучи несовершеннолетней, насиловала младшую сестру на территории Краснодарского края и Адыгеи.

По предварительным данным, старшая сестра совершала действия сексуального характера в отношении малолетней с января по декабрь 2018 года.

Возбудили уголовное дело. Девушку отправили под домашний арест. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает ТАСС.

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