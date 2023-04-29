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В Адыгее 20-летняя девушка на протяжении года развращала малолетнюю сестру

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-20-letnyaya-devushka-na-protyazhenii-goda-razvrashhala-maloletnyuyu-sestru
В Адыгее 20-летняя девушка на протяжении года развращала малолетнюю сестру
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Девушка, будучи несовершеннолетней, насиловала младшую сестру на территории Краснодарского края и Адыгеи.

По предварительным данным, старшая сестра совершала действия сексуального характера в отношении малолетней с января по декабрь 2018 года.

Возбудили уголовное дело. Девушку отправили под домашний арест. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает ТАСС.

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