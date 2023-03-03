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В администрации Краснодарского края появилось новое министерство

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-administratsii-krasnodarskogo-kraya-poyavilos-novoe-ministerstvo
В администрации Краснодарского края появилось новое министерство
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министерством стал департамент промышленной политики Краснодарского края. Постановление о переименовании подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Переименовать департамент промышленной политики Краснодарского края в министерство промышленной политики Краснодарского края», — говорится в опубликованном документе.

Также постановлением утверждается положение о министерстве, его структура и штатное расписание.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение о переименовании департамента промышленной политики в министерство приняли еще в декабре 2021 года в ходе 63 сессии ЗСК. По словам Вениамина Кондратьева, такое решение приняли, исходя из результатов развития промышленного производства в регионе.

В июне 2022 года глава департамента Иван Куликов ушел в отставку, в феврале 2023 года ведомство возглавил Дмитрий Хмелько.

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