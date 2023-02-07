Департамент промышленной политики Краснодарского края возглавил Дмитрий Хмелько

Распоряжение о назначении Дмитрия Хмелько руководителем департамента промышленной политики Краснодарского края подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Дмитрий Хмелько родился 23 января 1989 года в Гулькевичах. Является выпускником КубГАУ 2011 года по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2011 по май прошлого года занимал линейные и руководящие посты в крупнейших банковских и страховых структурах. В их числе «ВТБ», «Сбербанк России», «СОГАЗ» и «АльфаСтрахование». С мая 2022 года замещал должность начальника отдела развития промышленности и проектной деятельности в департаменте промышленной политики Кубани.

Дмитрий Хмелько женат, воспитывает сына и дочь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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