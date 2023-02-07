Департамент промышленной политики Краснодарского края возглавил Дмитрий Хмелько
Политика
07.02.2023 17:23
Распоряжение о назначении Дмитрия Хмелько руководителем департамента промышленной политики Краснодарского края подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Дмитрий Хмелько родился 23 января 1989 года в Гулькевичах. Является выпускником КубГАУ 2011 года по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2011 по май прошлого года занимал линейные и руководящие посты в крупнейших банковских и страховых структурах. В их числе «ВТБ», «Сбербанк России», «СОГАЗ» и «АльфаСтрахование». С мая 2022 года замещал должность начальника отдела развития промышленности и проектной деятельности в департаменте промышленной политики Кубани.
Дмитрий Хмелько женат, воспитывает сына и дочь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: департамент строительства Краснодарского края возглавил Игорь Федосов.
Популярные новости
- Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России