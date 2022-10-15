В администрации Анапы прокомментировали информацию, что мобилизованных не приняли в части
В соцсетях 15 октября появилось видео из мест сборов. В ролике утверждалось, что некоторых мобилизованных не приняли в части.
В связи с этим глава Анапы поручил разобраться в ситуации и решить все вопросы.
«В настоящее время группа мобилизованных из Анапы находится в краевом сборном пункте, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними все хорошо, готовятся к отправке в воинские части», — прокомментировал военный комиссар Анапы Александр Мельников.
Он отметил, что мобилизационные мероприятия в Анапе проходят в штатном режиме. На сегодняшний день сведений о нарушениях требований не выявлено.
Кроме того, мобилизованные мужчины записали свое видеообращение. Они подтвердили, что в настоящее время с ними все хорошо, они сыты, здоровы, готовятся к отправке в части, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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