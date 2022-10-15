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В администрации Анапы прокомментировали информацию, что мобилизованных не приняли в части

Общество
15.10.2022 13:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-administratsii-anapy-prokommentirovali-informatsiyu-chto-mobilizovannyh-ne-prinyali-v-chasti
Фото пресс-службы администрации Анапы

В соцсетях 15 октября появилось видео из мест сборов. В ролике утверждалось, что некоторых мобилизованных не приняли в части.

В связи с этим глава Анапы поручил разобраться в ситуации и решить все вопросы.

«В настоящее время группа мобилизованных из Анапы находится в краевом сборном пункте, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними все хорошо, готовятся к отправке в воинские части», — прокомментировал военный комиссар Анапы Александр Мельников.

Он отметил, что мобилизационные мероприятия в Анапе проходят в штатном режиме. На сегодняшний день сведений о нарушениях требований не выявлено.

Кроме того, мобилизованные мужчины записали свое видеообращение. Они подтвердили, что в настоящее время с ними все хорошо, они сыты, здоровы, готовятся к отправке в части, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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