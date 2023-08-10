В Адлерском районе Сочи восстановили магистральный водовод, поврежденный оползнем
Ремонтные работы магистрального водовода начали ночью 10 августа, они продолжались до раннего утра.
Специалисты водоканала провели расчистку территории от сошедшего грунта, высвободили поврежденные участки и провели работы по защите водовода от дальнейшего схода грунта. После этого провели комплекс сварочных работ.
Водовод полностью восстановлен, начался процесс наполнения системы водой в плавном режиме. Перебои с водоснабжением сейчас могут наблюдаться у жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, села Раздольного и ЖК «Министерские озера».
Учитывая обширность ранее опустошенной системы, сложность разветвленных разводящих сетей, а также активный водоразбор, стабилизировать подачу воды окончательно во все микрорайоны планируют ко второй половине 11 августа, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе улицы Ленина около ЖК «Курортный» активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженеры выявили два участка повреждений. Без оперативного вмешательства могла произойти крупная коммунальная авария, из-за чего без воды могли остаться Адлерский и Хостинский районы, а также центр города.