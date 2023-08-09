Из-за повредившего водовод в Адлерском районе оползня часть Сочи может остаться без воды

Специалисты водоканала продолжают устранять аварию на магистральных сетях в Адлерском районе Сочи.

В районе улицы Ленина около ЖК «Курортный» активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженеры выявили два участка повреждений. Без оперативного вмешательства может произойти крупная коммунальная авария, из-за чего без воды могут остаться Адлерский и Хостинский районы, а также центр города.

Специалисты оценили ситуацию как предкритическую. Для предотвращения глобальной аварии, создан оперштаб. В 22:00 для оперативного проведения восстановительных работ оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере будет остановлено, систему водоснабжения опустошат.

В связи с этим жители Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, села Раздольного и ЖК «Министерские озера» будут испытывать перебои с водоснабжением.

Завершить восстановительные работы планируют к обеду 10 августа. Окончательно стабилизировать давление в системе планируют к обеду 11 августа, сообщает пресс-служба МУП «Сочи Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поздним вечером 8 августа произошел порыв магистрального водовода диаметром 500 мм на улице Пластунской в Адлерском районе.