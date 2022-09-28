В Адлерском районе Сочи расчистили канализационный водоотвод

Видео канала «Кубань 24»

Специалисты убрали мусор из водоотвода на улице Пограничной.

С грязью, илом и водорослями справились четыре единицы спецтехники. Удалось расчистить 600-метровый участок канавы. Специалисты говорят, если раньше после проливных дождей вода оставалась на проезжей части, то после уборки она будет уходить в «русло» водоотведения.

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