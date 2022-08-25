В Адлере приступили к созданию нового сквера
Общество
25.08.2022 12:49
Он появится на пересечении улиц Ленина и Орбитовской. Его открытие будет приурочено к празднованию 85-летия Краснодарского края.
Уже прорисовываются очертания культурного пространства. На объекте планируют масштабное озеленение — пешеходная зона, парковая мебель, уличное освещение будут окружены растительностью. Также высадят пальмы. Работы по благоустройству сквера планируют завершить к середине сентября.
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