В Адлере приступили к созданию нового сквера

В Адлере приступили к созданию нового сквера

Он появится на пересечении улиц Ленина и Орбитовской. Его открытие будет приурочено к празднованию 85-летия Краснодарского края.

Уже прорисовываются очертания культурного пространства. На объекте планируют масштабное озеленение — пешеходная зона, парковая мебель, уличное освещение будут окружены растительностью. Также высадят пальмы. Работы по благоустройству сквера планируют завершить к середине сентября.

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