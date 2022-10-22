В Адлере из-за тройной аварии образовалась многокилометровая пробка в сторону Сочи

Кадр из видео t.me/chp_sochi

ДТП с участием трех автомобилей произошло 22 октября около полудня в Адлере на улице Ленина, возле жилого комплекса.

Видео с места аварии появилось в соцсетях. Столкнулись отечественная легковушка, «жигули» с будкой и иномарка. Судя по кадрам, в результате ДТП движение в сторону Сочи оказалось частично заблокировано разбитыми машинами.

По предварительным данным пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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