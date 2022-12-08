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В Абрау-Дюрсо впервые пройдет конкурс молодых виноделов «Молодая лоза»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abrau-dyurso-vpervye-projdet-konkurs-molodyh-vinodelov-molodaya-loza
В Абрау-Дюрсо впервые пройдет конкурс молодых виноделов «Молодая лоза»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последний этап конкурса стартовал 7 декабря. За звание лучшего молодого винодела РФ будут бороться 30 специалистов из 20 виноделен.

В числе участников предприятия «Собер Баш», «Раевская», «Скалистый берег», «Поместье Голубицкое», «Имение Сикоры» и другие. Конкурс «Молодая лоза» проводится уже в пятый раз, но Абрау-Дюрсо принимает его впервые.

В церемонии открытия принял участие сопредседатель попечительского совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов. Он отметил, что сегодня в стране уже более 250 винодельческих хозяйств.

«Отрасль бурно развивается. Что особо приятно, мы уже на пороге мирового признания России как выдающейся винной державы — на уровне Чили, ЮАР и даже Франции. Вас ждут огромные перспективы развития культуры вина в целом, количество виноделен точно будет расти, и вам открыты все дороги», — сказал Титов.

Главная цель конкурса — выявить и поддержать талантливых молодых виноделов, создать условия для их профессионального роста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Центра туризма «Абрау-Дюрсо»

Читайте также: в России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей.

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