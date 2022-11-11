В Абрау-Дюрсо воспитанники детсада на выручку с сувениров закупили сладости в дом престарелых

Видео канала «Кубань 24»

В группе «Звездочки» мастерят новогодние поделки из вторсырья и природных материалов. Такие сувениры реализуют через местный арт-базар.

Весь заработок детсадовцы тратят на сладости, которые затем отправляют через местный храм в дом престарелых. Таким образом воспитатель группы «Звездочки» Альфира Фаатовна развивает у детей финансовую грамотность и доброе отношение к пожилым людям.

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