Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Абрау-Дюрсо воспитанники детсада на выручку с сувениров закупили сладости в дом престарелых

Общество
11.11.2022 09:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abrau-dyurso-vospitanniki-detsada-na-vyruchku-s-suvenirov-zakupili-sladosti-v-dom-prestarelyh
Видео канала «Кубань 24»

В группе «Звездочки» мастерят новогодние поделки из вторсырья и природных материалов. Такие сувениры реализуют через местный арт-базар.

Весь заработок детсадовцы тратят на сладости, которые затем отправляют через местный храм в дом престарелых. Таким образом воспитатель группы «Звездочки» Альфира Фаатовна развивает у детей финансовую грамотность и доброе отношение к пожилым людям.

Читайте также: в анапском детском центре «Смена» дети поддержали участников спецоперации.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника
В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Полиция помешала 15-летней автостопщице добраться из Абакана в Краснодар
  2. В Сочи в акватории морского порта произошел разлив топлива
  3. В Ейске на месяц отселят жильцов из пострадавшего от крушения Су-34 дома и закроют ближайший детсад
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре пройдет фестиваль-выставка бездомных животных
  6. В Краснодарском крае в октябре помидоры подорожали на 40%
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях