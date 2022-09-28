Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Абинском районе завершают строительство временного моста через реку Аушедз

Общество
28.09.2022 18:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-zavershayut-stroitelstvo-vremennogo-mosta-cherez-reku-aushedz
В Абинском районе завершают строительство временного моста через реку Аушедз
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В мае мост через реку Аушедз просел из-за увеличившейся нагрузки. По нему подвозили материалы для восстановления Федоровского гидроузла. Помочь восстановить мост ранее поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В настоящее время единственный путь из станицы Федоровской до Краснодара проходит через Крымск.

О ходе работ по восстановлению моста рассказал глава Абинского района Вячеслав Иванов.

«На завершающую стадию вышел процесс возведения временного моста через реку Аушедз на границе с Северским районом. Подрядчик завершил монтаж плит. Силами Славянского ДРСУ установлены бетонные ограждения, приступили к бетонированию обвязки моста. После соблюдения технологических норм, в ближайшие выходные, уложат асфальт. Этот объект стратегически важен для организации транспортного сообщения Прикубанской зоны с краевой столицей. Уже проведены все необходимые процедуры для запуска регионального маршрута общественного транспорта. С нетерпением ждем завершения работ», — цитирует Иванова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи открыли обновленный мост через реку Ира.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
  2. В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности
  3. В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
  6. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях