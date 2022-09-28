В Абинском районе завершают строительство временного моста через реку Аушедз

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В мае мост через реку Аушедз просел из-за увеличившейся нагрузки. По нему подвозили материалы для восстановления Федоровского гидроузла. Помочь восстановить мост ранее поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В настоящее время единственный путь из станицы Федоровской до Краснодара проходит через Крымск.

О ходе работ по восстановлению моста рассказал глава Абинского района Вячеслав Иванов.

«На завершающую стадию вышел процесс возведения временного моста через реку Аушедз на границе с Северским районом. Подрядчик завершил монтаж плит. Силами Славянского ДРСУ установлены бетонные ограждения, приступили к бетонированию обвязки моста. После соблюдения технологических норм, в ближайшие выходные, уложат асфальт. Этот объект стратегически важен для организации транспортного сообщения Прикубанской зоны с краевой столицей. Уже проведены все необходимые процедуры для запуска регионального маршрута общественного транспорта. С нетерпением ждем завершения работ», — цитирует Иванова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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