В Абинском районе водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую через дорогу

Фото Госавтоинспекции Абинского района

ДТП произошло 1 ноября около 15:00 в станице Холмской. В результате происшествия девочка получила травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda наехал на 12-летнюю девочку, которая неожиданно вышла из-за припаркованного автомобиля и пыталась перебежать проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП девочка получила травмы. Ее госпитализировали в Абинскую ЦРБ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и в очередной раз призывают родителей каждый день объяснять своим детям правила дорожного движения при переходе через проезжую часть, сообщает Госавтоинспекция Абинского района.

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