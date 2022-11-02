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В Абинском районе водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую через дорогу

Происшествия
02.11.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-voditel-inomarki-sbil-12-letnyuyu-devochku-perebegavshuyu-cherez-dorogu
В Абинском районе водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую через дорогу
Фото Госавтоинспекции Абинского района

ДТП произошло 1 ноября около 15:00 в станице Холмской. В результате происшествия девочка получила травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda наехал на 12-летнюю девочку, которая неожиданно вышла из-за припаркованного автомобиля и пыталась перебежать проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП девочка получила травмы. Ее госпитализировали в Абинскую ЦРБ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и в очередной раз призывают родителей каждый день объяснять своим детям правила дорожного движения при переходе через проезжую часть, сообщает Госавтоинспекция Абинского района.

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