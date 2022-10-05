В Абинском районе в 2023 году планируют отремонтировать поликлинику в поселке Ахтырском

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Об этом во время рабочей поездки в муниципалитет сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Кроме того, замглавы региона рассказала об обновлении оборудования в медучреждениях муниципалитета.

«Ежегодно закупаем новейшие аппараты, например, из «тяжелого» оборудования в прошлом году в районе появились компьютерный томограф, рентген, маммограф и флюроограф. В текущем году ожидаем поставку еще 43 единиц медоборудования», — сообщила Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор также отметила, что в муниципалитете обширно представлена система образования. В районе 24 школы и 31 детский сад.

«Достаточно долго здесь не строились объекты образования. Но сейчас муниципалитет активно выходит с заявками в край, в этом году начнем строительство школы на 400 мест в Абинске. Соответствующий проект уже подготовлен, экспертиза пройдена», — добавила Минькова.

Также в Абинском районе капитально отремонтировали шесть школ, что позволило создать дополнительно 352 места. Еще открыли 16 «Точек роста», а в станице Холмской появился новый детский сад.

Как писал интернет-портал «Кубань» 24, Кондратьев поручил сменить подрядчика, строящего офис ВОП в поселке Ахтырском.