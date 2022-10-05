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Кондратьев поручил сменить подрядчика, строящего офис ВОП в поселке Ахтырском

Общество
05.10.2022 15:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-smenit-podryadchika-stroyashhego-ofis-vop-v-poselke-ahtyrskom
Кондратьев поручил сменить подрядчика, строящего офис ВОП в поселке Ахтырском
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочего визита в Абинский район вместе с заместителем Анной Миньковой и главой муниципалитета Вячеславом Ивановым посетил соцобъекты.

Офис врача общей практики в поселке Ахтырском начали строить в апреле 2022 года. Однако подрядчик затянул сроки. Сейчас фактическая готовность ВОПа составляет 30%, отставание от намеченного графика — около 70 дней.

«Подрядчик не выполнил своих обязательств, значит надо незамедлительно менять. Этот социальный объект нужен поселку. Люди ждут и должны получить обещанный медицинский пункт», — сказал Кондратьев.

Глава региона поручил обеспечить дополнительное финансирование объекта, чтобы возведение офиса врача общей практики завершилось до конца 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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