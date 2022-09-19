В Тимашевском районе завершили строительство ФАПа
Общество
19.09.2022 14:19
Фельдшерско-акушерский пункт появился в хуторе Большевик. Он стал последним построенным ФАПом в регионе из запланированных на 2022 год.
Сейчас рабочие благоустраивают территорию пункта и подключают коммуникации. Специалисты устанавливают медицинское оборудование.
«Всего в 2022 году в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Краснодарском крае установили 11 новых ФАПов. Теперь местные жители смогут получать медицинскую помощь рядом с домом в надлежащих условиях», — сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
Всего с 2018 года в регионе построили 58 ФАПов. До 2025 году на Кубани планируют возвести еще 36 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в поселке Раздольном Кореновского района завершили строительство ФАПа.
Популярные новости
- В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
- В Сочи после ливня подтопило дороги
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- В Апшеронском районе вдоль реки Пшеха сошел оползень
- В Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом
- В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»