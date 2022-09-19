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В Тимашевском районе завершили строительство ФАПа

Общество
19.09.2022 14:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-zavershili-stroitelstvo-fapa
В Тимашевском районе завершили строительство ФАПа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фельдшерско-акушерский пункт появился в хуторе Большевик. Он стал последним построенным ФАПом в регионе из запланированных на 2022 год.

Сейчас рабочие благоустраивают территорию пункта и подключают коммуникации. Специалисты устанавливают медицинское оборудование.

«Всего в 2022 году в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Краснодарском крае установили 11 новых ФАПов. Теперь местные жители смогут получать медицинскую помощь рядом с домом в надлежащих условиях», — сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Всего с 2018 года в регионе построили 58 ФАПов. До 2025 году на Кубани планируют возвести еще 36 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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