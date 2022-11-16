В Абинском районе у лихача на BMW нашли пистолет и патроны
Инспекторы ГИББД получили сообщение от диспетчерской службы. Они заметили неадекватное поведение водителя BMW.
Правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого был 26-летний уроженец Дагестана. При личном досмотре они обнаружили пистолет Fantom с 13 патронами. Разрешения на оружие у водителя не было. Пистолет изъяли и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
В отношении водителя составили пять административных протоколов за нарушение ПДД. Ему грозит штраф более 7 тыс. рублей либо лишение водительских прав.
Также при проверке выяснили, что у водителя есть еще несколько неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. За это ему грозит до 15 суток ареста, сообщает Telegram-официальный канал ОГИБДД ОМВД России по Абинскому району.
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