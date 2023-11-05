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В Абинском районе три здания признали объектами культурного наследия

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-tri-zdaniya-priznali-obektami-kulturnogo-naslediya
В Абинском районе три здания признали объектами культурного наследия
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Памятниками архитектуры регионального значения признали «Греческую школу» в Абинске, «Усадьбу крестьянскую, казачью» в станице Мингрельской и «Церковно-приходскую школу» в станице Федоровской в Абинском районе.

Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало проведение историко-культурных экспертиз. По результатам исследований специалисты сделали выводы об архитектурной, градостроительной и художественно-эстетической ценности этих зданий.

Здания включили в реестр объектов культурного наследия. По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, это обеспечит зданиям неизменность их исторического облика.

«Важно, что одновременно утверждены границы территорий памятников и определены их уникальные характеристики, подлежащие обязательному сохранению», — сказа вице-губернатор.

Работу по определению историко-культурной ценности зданий и включению их в единый государственный реестр на Кубани проводят по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Эта работа помогает сохранить исторический облик городов и станиц. В этом году статус памятников регионального значения получили 28 зданий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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