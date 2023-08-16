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Кондратьев: с начала года на Кубани реставрируют свыше 60 объектов культурного наследия

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-na-kubani-restavriruyut-svyshe-60-obektov-kulturnogo-naslediya
Кондратьев: с начала года на Кубани реставрируют свыше 60 объектов культурного наследия
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас в Армавире заканчивают реконструкцию объекта культурного значения региона — Первой городской больницы, которую построили в 1957 году.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в здании укрепили кровлю и перекрытия, заменили помещения и фасад, поменяли двери и окна, коммунальные сети, а также обустроили пандус. Он добавил, что сейчас в крае реставрируется более 60 подобных объектов.

«Уже завершили работы в краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко и гимназии №36 Краснодара. Обновляют здания в Сочи, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали, женское городское училище и фасад Кубанского медицинского университета в краевом центре. Разработали проект реставрации Башни на горе Большой Ахун, железнодорожного вокзала в Тихорецке», — сообщил Кондратьев.

Больницу, построенную на пожертвования благотворительницы Февронии Довжиковой, открыли в 1910 году. Оно представляло собой ряд зданий с амбулаторией, аптекой, а также с квартирой главного врача и части сотрудников.  В 1920 году к хирургическому и терапевтическому корпусам пристроили глазное отделение. В годы войны больницу почти полностью уничтожили. В 1951 году на ее месте начали строить новое здание на 300 коек с поликлиникой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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