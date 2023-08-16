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Капремонт завершили в отделении реанимации Ейской ЦРБ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kapremont-zavershili-v-otdelenii-reanimatsii-ejskoj-tsrb
Капремонт завершили в отделении реанимации Ейской ЦРБ
Фото t.me/minkovaanna23

Капитальный ремонт ЦРБ в Ейском районе провели впервые за 35 лет — с момента постройки учреждения. Об этом 16 августа сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Замгубернатора отметила, что здесь выполняют искусственную вентиляцию легких, кардиостимуляцию и проводят диализ. Кроме того, в отделении реанимируют утонувших, а также пациентов, получивших серьезные ожоги, травмы и ранения, инфаркт или инсульт.

Вице-губернатор добавила, что в отделении работают порядка 50 специалистов, среди которых врачи реаниматологи-анестезиологи, медсестры-анестезистки и младший медицинский персонал.

«Это круглосуточная, ответственная и требующая полной отдачи работа персонала. И, конечно, очень важно, чтобы условия были соответствующими», — написала Минькова в Telegram.

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