Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Абинском районе сняли режим повышенной готовности, введенный из-за сильных дождей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-snyali-rezhim-povyshennoj-gotovnosti-vvedennyj-iz-za-silnyh-dozhdej
В Абинском районе сняли режим повышенной готовности, введенный из-за сильных дождей
Фото t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Об этом 6 июня сообщил в своих соцсетях глава Абинского района Вячеслав Иванов.

По его словам, режим повышенной готовности, который ввели три дня назад из-за сильных дождей, снят.

«В Холмском поселении продолжает работу комиссия по оценке ущерба от подтоплений. С местным главой побывали в пострадавших домовладениях. Людям оказывается помощь в наведении санитарного порядка, ремонте насосов, обеззараживании и других бытовых последствиях разгула стихии», — написал в своем Telegram-канале Вячеслав Иванов.

Глава района также добавил, что за счет средств резервного фонда жителям, чьи дома пострадали от подтопления, выплатят компенсации. Сейчас специалисты разрабатывают алгоритм оформления выплаты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Холмской Абинского района 4 июня из-за сильных осадков подтопило 25 придомовых территорий, в 8 домов зашла вода.

Статьи
Яблочные новинки: презентация Apple WWDC 2023
Яблочные новинки: презентация Apple WWDC 2023
7 продуктов, от которых стоит отказаться, чтобы избежать повышения уровня холестерина
7 продуктов, от которых стоит отказаться, чтобы избежать повышения уровня холестерина
Как защитить глаза при ежедневной работе за компьютером
Как защитить глаза при ежедневной работе за компьютером
Сидр-убийца: что известно о массовом отравлении «Мистером Сидром»
Сидр-убийца: что известно о массовом отравлении «Мистером Сидром»
Орехи кешью: чем полезны и кому нельзя
Орехи кешью: чем полезны и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях