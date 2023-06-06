В Абинском районе сняли режим повышенной готовности, введенный из-за сильных дождей

Об этом 6 июня сообщил в своих соцсетях глава Абинского района Вячеслав Иванов.

По его словам, режим повышенной готовности, который ввели три дня назад из-за сильных дождей, снят.

«В Холмском поселении продолжает работу комиссия по оценке ущерба от подтоплений. С местным главой побывали в пострадавших домовладениях. Людям оказывается помощь в наведении санитарного порядка, ремонте насосов, обеззараживании и других бытовых последствиях разгула стихии», — написал в своем Telegram-канале Вячеслав Иванов.

Глава района также добавил, что за счет средств резервного фонда жителям, чьи дома пострадали от подтопления, выплатят компенсации. Сейчас специалисты разрабатывают алгоритм оформления выплаты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Холмской Абинского района 4 июня из-за сильных осадков подтопило 25 придомовых территорий, в 8 домов зашла вода.