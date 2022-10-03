Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями

Фото t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Глава муниципалитета Вячеслав Иванов ответил на вопросы местных жителей, взволнованных дымом, который окутал поля.

По словам главы Абинского района, рисоводы сейчас планово занимаются сжиганием соломы.

«Пока в одних хозяйствах полным ходом идет уборка урожая, рисоводы планово занимаются сжиганием соломы. В этом году графиком предусмотрены работы на площади почти 10 тыс. га», — написал Иванов в Telegram.

Он отметил, что пал пожнивных остатков является естественным процессом для рисосеющих территорий. Его контролируют ответственные лица. Рисовую солому можно жечь только днем в безветренную погоду, добавил Иванов.

Читайте также: Краснодар 12 сентября накрыло облако дыма.