Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Абинском районе прошла олимпиада по робототехнике

Общество
29.11.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-proshla-olimpiada-po-robototehnike
Видео канала «Кубань 24»

Ее впервые провели в поселке Ахтырском на базе «Станции юных техников».

Всего было 18 участников. Их разделили на две группы — младшего и старшего возраста. Команды должны были сконструировать робота и написать для него программу, то есть научить какому-то действию. В финале пять команд получили призы.

В 2022 году местную «Станцию юных техников» обновили: сделали ремонт, закупили оборудование, наборы конструкторов. Дополнительные занятия по робототехнике в Абинском районе планируют организовать и для школьников станицы Мингрельской.

Читайте также: школьник из Краснодара взял золото на международной олимпиаде по математике.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В реке Кубань нашли тело неизвестной женщины в красной футболке и джинсах
  4. ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях