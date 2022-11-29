В Абинском районе прошла олимпиада по робототехнике
Общество
29.11.2022 08:24
Ее впервые провели в поселке Ахтырском на базе «Станции юных техников».
Всего было 18 участников. Их разделили на две группы — младшего и старшего возраста. Команды должны были сконструировать робота и написать для него программу, то есть научить какому-то действию. В финале пять команд получили призы.
В 2022 году местную «Станцию юных техников» обновили: сделали ремонт, закупили оборудование, наборы конструкторов. Дополнительные занятия по робототехнике в Абинском районе планируют организовать и для школьников станицы Мингрельской.
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