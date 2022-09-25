В Абинском районе мужчина с девушкой залезли в дом к пожилой паре и ограбили их
Злоумышленников удалось задержать в Новороссийске.
В дежурную часть обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ночью через окно в его дом залезли двое незнакомцев. Грабители силой забрали скутер стоимостью около 15 тыс. рублей. Пенсионерка попытались остановить нападавших, но они скрылись.
Под ориентировку на розыск попали 37-летрний мужчина и 22-летняя девушка. Через несколько дней их задержали в Новороссийске. Оказалось, что злоумышленники спрятали скутер недалеко от места преступления. Его полицейские вернули владельцам.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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