В Абинском районе легковушка насмерть сбила перебегавшего дорогу мужчину

Смертельная авария произошла 4 апреля около 20:50 на улице Ставропольской в Абинске.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в ней установленном месте вблизи пешеходного перехода.

В результате ДТП 59-летний житель поселка Ахтырского погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю.

Читайте также: грузовик вылетел с дороги и перевернулся под Туапсе, водитель погиб. Смертельная авария произошла 4 апреля в 00:10 на 51 км федеральной автодороги Джубга — Сочи в поселке Агой. По предварительной информации, 45-летний водитель грузового автомобиля Dongfeng не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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