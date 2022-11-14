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В Абинском районе иномарка врезалась в бетонный столб, пострадали ребенок и взрослый

Происшествия
14.11.2022 11:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-inomarka-vrezalas-v-betonnyj-stolb-postradali-rebenok-i-vzroslyj
В Абинском районе иномарка врезалась в бетонный столб, пострадали ребенок и взрослый
Фото ОГИБДД ОМВД России по Абинскому району

Авария произошла 13 ноября в 13:50 на 96-м километре трассы А-146 в Абинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Aveo, который ехал в прямом направлении по главной. Произошло столкновение, автомобиль Chevrolet откинуло на опору освещения.

В результате ДТП травмы получили два пассажира Chevrolet, один из которых — несовершеннолетний. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Абинскому району в Telegram.

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