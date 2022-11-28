В Абинском районе фура насмерть сбила пенсионерку
Происшествия
28.11.2022 13:13
Смертельное ДТП произошло 27 ноября около 18:00 в станице Холмской на 71 км трассы Краснодар — Верхнебаканский.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Freightliner сбил 68-летнюю жительницу станицы Холмской. Она переходила дорогу возле нерегулируемого перехода. На одежде пенсионерки не было светоотражателей.
В результате женщина получила травмы и скончалась по пути в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Абинскому району.
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