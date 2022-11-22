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В Абинском районе «черный копатель» подорвался, пытаясь распилить снаряд времен войны

Происшествия
22.11.2022 15:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-chernyj-kopatel-podorvalsya-pytayas-raspilit-snaryad-vremen-vojny
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сообщение о том, что в одном из частных домов произошел хлопок, поступило в полицию Абинского района из единой дежурно-диспетчерской службы.

На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что местный житель в своем доме распиливал авиационные снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате боеприпас сдетонировал. Мужчина остался жив, его с травмами госпитализировали.

Осмотрев дом, полицейские нашли шесть металлических фрагментов. Экспертиза подтвердила, что это части артиллерийского снаряда. Кроме того, правоохранители обнаружили металлоискатель, жестяную банку с порохом общей массой 185 г и 16 осколочных авиабомб.

Правоохранители установили, что подозреваемый с помощью металлоискателя находил боеприпасы. Дома он распиливал их, добытый порох высыпал в банку, а остатки снарядов сдавал на металлолом.

На «черного копателя» завели уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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