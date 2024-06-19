В Абинском районе 15-летний подросток на мопеде попал в ДТП

Авария произошла 18 июня около 16:00 на улице Северной в станице Холмской.

По предварительным данным, 15-летний подросток ехал за рулем питбайка «Ирбис», не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущего в попутном направлении автомобиля Kia Rio и столкнулся с ним.

В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ Абинска.

ГИБДД призывает родителей не допускать к управлению транспортными средствами детей и подростков, не имеющих водительского удостоверения, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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