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В Абинском районе 15-летний подросток на мопеде попал в ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-15-letnij-podrostok-na-mopede-popal-v-dtp
В Абинском районе 15-летний подросток на мопеде попал в ДТП
Фото t.me/gibdd_abinsk

Авария произошла 18 июня около 16:00 на улице Северной в станице Холмской.

По предварительным данным, 15-летний подросток ехал за рулем питбайка «Ирбис», не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущего в попутном направлении автомобиля Kia Rio и столкнулся с ним.

В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ Абинска.

ГИБДД призывает родителей не допускать к управлению транспортными средствами детей и подростков, не имеющих водительского удостоверения, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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