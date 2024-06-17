На Кубани машина съехала с дороги в реку, водитель погиб

Смертельная авария произошла 16 июня около 16:00 в районе хутора Турковского в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet Niva по грунтовой дороге дамбы вдоль берега реки. Водитель не выбрал безопасную скорость, из-за этого машина съехала с дороги в реку и ушла под воду, водитель погиб на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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