В Абинске таксист спас пенсионерку от аферистов, отказавшись перевозить посылку

Жительница Абинска поддалась на угрозы мошенников и решила передать им свои сбережения. Неладное заподозрил таксист и обратился в полицию.

Мошенники позвонили 84-летней женщине и представились сотрудниками Пенсионного фонда. Они убедили ее отдать деньги для оформления «декларации». Деньги женщина положила в сумку с вещами и хотела передать ее водителю такси. Пенсионерка пояснила, что посылку отправляет внуку.

«Пожилая женщина заметно нервничала, и, заподозрив неладное, таксист отказался от заказа. Однако сообщил о случившимся диспетчеру, который позвонил в полицию», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Сотрудники правоохранительных органов приехали к женщине. Они выяснили, что пенсионерка чуть не передала киберпреступникам 1 млн 26 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

