В Абинске пьяный мужчина на глазах у своих детей перерезал горло щенку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Вызов в полицию Абинского района поступил от жителей одного из частных домов. Люди пожаловались на агрессивное поведение соседа.

Прибыв на место, полицейские обнаружили на улице пьяного 41-летнего местного жителя, который скандалил с соседями и своей семьей. Позже медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Войдя во двор, принадлежащий нарушителю, сотрудники полиции обнаружили раненого щенка стаффордширского бультерьера. Выяснилось, что отец семейства на глазах у своих детей ранил собаку ножом в шею. Также, по словам членов семьи, накануне он убил кошку ударом о стену.

На подозреваемого завели уголовное дело. За жестокое обращение с животными ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи курьер открыл стрельбу по бездомной собаке рядом с детской площадкой.