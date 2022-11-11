В Абинске пьяный мужчина на глазах у своих детей перерезал горло щенку
Вызов в полицию Абинского района поступил от жителей одного из частных домов. Люди пожаловались на агрессивное поведение соседа.
Прибыв на место, полицейские обнаружили на улице пьяного 41-летнего местного жителя, который скандалил с соседями и своей семьей. Позже медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Войдя во двор, принадлежащий нарушителю, сотрудники полиции обнаружили раненого щенка стаффордширского бультерьера. Выяснилось, что отец семейства на глазах у своих детей ранил собаку ножом в шею. Также, по словам членов семьи, накануне он убил кошку ударом о стену.
На подозреваемого завели уголовное дело. За жестокое обращение с животными ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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