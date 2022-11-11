Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Абинске пьяный мужчина на глазах у своих детей перерезал горло щенку

Происшествия
11.11.2022 15:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinske-pyanyj-muzhchina-na-glazah-u-svoih-detej-pererezal-gorlo-shhenku
В Абинске пьяный мужчина на глазах у своих детей перерезал горло щенку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Вызов в полицию Абинского района поступил от жителей одного из частных домов. Люди пожаловались на агрессивное поведение соседа.

Прибыв на место, полицейские обнаружили на улице пьяного 41-летнего местного жителя, который скандалил с соседями и своей семьей. Позже медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Войдя во двор, принадлежащий нарушителю, сотрудники полиции обнаружили раненого щенка стаффордширского бультерьера. Выяснилось, что отец семейства на глазах у своих детей ранил собаку ножом в шею. Также, по словам членов семьи, накануне он убил кошку ударом о стену.

На подозреваемого завели уголовное дело. За жестокое обращение с животными ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи курьер открыл стрельбу по бездомной собаке рядом с детской площадкой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  2. В Краснодаре на улице Ставропольской пьяный мужчина упал под колеса трамвая и потерял палец
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях