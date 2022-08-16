В Абинске оштрафовали замдиректора техникума, в котором взорвали гранату
Заместителя директора по безопасности «Ахтырского техникума Профи-Альянс» Александра Рябченко после взрыва гранаты в учреждении обвинили в халатности. Уголовное дело в отношении него рассмотрел Абинский районный суд.
Суд установил, что в 27 января 2021 года мужчина незаконно пронес через контрольно-пропускной пункт боевой запал взрывателя для ручных гранат. Он вкрутил его в пустой корпус учебной гранаты Ф-1, чтобы показать студентам техникума во время урока ОБЖ.
Во время перемены один из студентов взял гранату со стола преподавателя и выдернул чеку. Боеприпас рванул в руке у студента. Его госпитализировали в больницу.
Обвиняемый во время судебного заседания не признал вину и заявил, что выполнил все необходимые условия для обеспечения безопасности в учебном заведении.
Суд признал Рябченко виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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