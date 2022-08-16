Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Абинске оштрафовали замдиректора техникума, в котором взорвали гранату

Происшествия
16.08.2022 13:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinske-oshtrafovali-zamdirektora-tehnikuma-v-kotorom-vzorvali-granatu
В Абинске оштрафовали замдиректора техникума, в котором взорвали гранату
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Заместителя директора по безопасности «Ахтырского техникума Профи-Альянс» Александра Рябченко после взрыва гранаты в учреждении обвинили в халатности. Уголовное дело в отношении него рассмотрел Абинский районный суд.

Суд установил, что в 27 января 2021 года мужчина незаконно пронес через контрольно-пропускной пункт боевой запал взрывателя для ручных гранат. Он вкрутил его в пустой корпус учебной гранаты Ф-1, чтобы показать студентам техникума во время урока ОБЖ.

Во время перемены один из студентов взял гранату со стола преподавателя и выдернул чеку. Боеприпас рванул в руке у студента. Его госпитализировали в больницу.

Обвиняемый во время судебного заседания не признал вину и заявил, что выполнил все необходимые условия для обеспечения безопасности в учебном заведении.

Суд признал Рябченко виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае мужчину оштрафовали за демонстрирование нацистской символики.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
  6. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях