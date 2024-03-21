В Абинске мужчина получил 6 лет колонии за попытку забить собутыльника трубой

Приговор в отношении 31-летнего жителя Краснодарского края, которого обвиняли в покушении на убийство знакомого, вынес Абинский районный суд.

Установили, что вечером 28 октября 2023 года в хуторе Хабль Абинского района мужчина и его 44-летний знакомый поссорились во время распития алкоголя. В результате злоумышленник избил знакомого металлической трубой по голове и телу. Судмедэкспертиза определила, что потерпевшему нанесли тяжкий вред здоровью.

Действия обвиняемого квалифицировали как покушение на умышленное причинение смерти другому человеку. Однако нападавший не смог довести свои планы до конца, так как его отвлек находящийся рядом очевидец.

Суд назначил подсудимому 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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