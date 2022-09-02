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В Абинске администратор компьютерного клуба вымогал у посетителя деньги, угрожая компроматом

Происшествия
02.09.2022 15:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinske-administrator-kompyuternogo-kluba-vymogal-u-posetitelya-dengi-ugrozhaya-kompromatom
В Абинске администратор компьютерного клуба вымогал у посетителя деньги, угрожая компроматом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Администратор клуба получил доступ к странице клиента в одной из соцсетей и нашел там компрометирующую переписку.

По данным правоохранителей, через время молодой человек связался с посетителем клуба и стал требовать 19 тыс. рублей. Иначе он грозился распространить полученную переписку, а также фото и видео из соцсети.

Пострадавший обратился в полицию. В отношении вымогателя, 21-летнего жителя Краснодара, возбудили уголовное дело. Во время расследования парень был под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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