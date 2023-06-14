Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Абхазии вышедшая из берегов река повредила единственную дорогу в сторону Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abhazii-vyshedshaya-iz-beregov-reka-povredila-edinstvennuyu-dorogu-v-storonu-sochi
Видео t.me/SputnikAbkhazia

Сильный дождь обрушился на Гагру утром 14 июня. Горные ручьи вышли из берегов и подтопили дороги.

В соцсетях опубликовали видео с места событий. Очевидец рассказывает, что бурный поток воды повредил проезжую часть на Сухумском шоссе — единственной дороге, ведущей из Абхазии в Россию. По его словам, вода на дороге очень сильно повредила асфальтовое покрытие.

Из-за этого проезд в сторону Сочи оказался затруднен. На дороге собралась пробка из автомобилей. Очевидцы рассказали в соцсетях, что на посту Псоу со стороны Абхазии утром 14 июня практически не было людей, желающих пересечь границу с РФ.

Читайте также: вышедшая из берегов река Мацеста затопила дороги, дворы и повредила газопровод в Сочи. Уровень воды в реке Мацеста резко поднялся рано утром 14 июня после сильного дождя.

Статьи
Инвестируйте в коммерческую недвижимость от Ромекс Девелопмент
Инвестируйте в коммерческую недвижимость от Ромекс Девелопмент
Тыквенные семечки: польза и вред
Тыквенные семечки: польза и вред
Позывной «Тбилиси»: 60-летний кубанец рассказал о службе на передовой
Позывной «Тбилиси»: 60-летний кубанец рассказал о службе на передовой
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 июня
Миндаль: чем полезен и кому нельзя
Миндаль: чем полезен и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях