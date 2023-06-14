В Абхазии вышедшая из берегов река повредила единственную дорогу в сторону Сочи

Сильный дождь обрушился на Гагру утром 14 июня. Горные ручьи вышли из берегов и подтопили дороги.

В соцсетях опубликовали видео с места событий. Очевидец рассказывает, что бурный поток воды повредил проезжую часть на Сухумском шоссе — единственной дороге, ведущей из Абхазии в Россию. По его словам, вода на дороге очень сильно повредила асфальтовое покрытие.

Из-за этого проезд в сторону Сочи оказался затруднен. На дороге собралась пробка из автомобилей. Очевидцы рассказали в соцсетях, что на посту Псоу со стороны Абхазии утром 14 июня практически не было людей, желающих пересечь границу с РФ.

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