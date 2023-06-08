В Абхазии в 20 раз увеличили размер штрафа за появление в купальниках и плавках за пределами пляжа

Теперь за появлением в обнаженном виде за пределами пляжей в Абхазии предусмотрен штраф в 6 тыс. рублей. Ранее его размер составлял 300 рублей.

Парламент республики внес изменения, предусматривающие 20-кратное увеличение штрафа за появление в раздетом виде, в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно постановлению, заплатить штраф придется тем, кто появится в купальных костюмах или обнаженном виде в общественном транспорте, парках, улицах, стадионах, скверах и других общественных местах.

Под обнаженным видом в Абхазии понимают отсутствие одежды на торсе или полное отсутствие одежды на теле человека.

По словам местного депутата Даута Хутаба, российские туристы значительно пополняют бюджет Абхазии, но приезжая на отдых в республику, они часто не обращают внимание на свой внешний вид и ходят в купальниках за пределами пляжей. Он уверен, что властям Абхазии нельзя забывать о собственном национальном менталитете и воспитании молодежи. Хутаба подчеркнул, что в абхазском обществе не принято быть одетым в купальники в общественных местах, сообщает ТАСС.

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