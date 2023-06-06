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«Ласточки» из Сочи в Абхазию впервые запустят с 8 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lastochki-iz-sochi-v-abhaziyu-zapustyat-s-8-iyunya
«Ласточки» из Сочи в Абхазию впервые запустят с 8 июня
Фото пресс-службы РЖД

Скоростные комфортабельные поезда из Сочи отправятся в Гагру. На маршруте ежедневно будут курсировать пятивагонные «Ласточки».

Из Сочи поезда будут выезжать в 11:54, а прибывать в Гагру 15:00. Из аэропорта курорта «Ласточки» будут выходить в 18:52, прибывая на конечную станцию в 21:40.

Из Абхазии поезда будут отправляться в 7:30 — в Сочи (время прибытия 11:34) и в 15:15 в аэропорт курорта (время прибытия 18:09).

В пути «Ласточки» будут останавливаться на станциях: Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт, Гагрыпш и Церетели. Пограничный и таможенный контроль пассажиры поезда будут проходить на станциях Веселое в России и Цандрипш в Абхазии, сообщает пресс-служба РЖД.

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