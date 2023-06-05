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Между Ейском и Ростовом-на-Дону запустят сезонные рельсовые автобусы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdu-ejskom-i-rostovom-na-donu-zapustyat-sezonnye-relsovye-avtobusy
Между Ейском и Ростовом-на-Дону запустят сезонные рельсовые автобусы
Фото пресс-службы СКЖД

Пригородные поезда из Ростовской области к Азовскому побережью начнут ходить по выходным и праздничным дням с 10 июня до 30 сентября.

На маршруте между Ейском и Ростовом-на-Дону будут курсировать современные рельсовые автобусы, оснащенные мягкими сидениями, кондиционерами, санитарными модулями и широкими багажными полками.

Из Ростова-на-Дону поезд будет отправляться в 6:45, а прибывать в Ейск в 9:55. В обратном направлении он будет выходить в 17:48, а прибывать в столицу Ростовской области в 20:41.

В пути следования поезд будет делать остановки на станциях: Старощербиновска, Староминская-Тимашевская, Орловка-Кубанская, Батайск, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: из Майкопа запустили «Ласточку» в аэропорт Сочи. Из аэропорта Сочи в Майкоп поезд отправляется каждый день в 6:41, а в обратном направлении — в 16:10.

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