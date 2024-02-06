В Абхазии пропал интернет из-за сходов селей в Сочи

О сбоях в работе сети сообщила местная компания «А-Мобайл». При этом у абонентов другой компании — «Аквафон» проблем с работой интернета не возникло.

Отмечается, что часть жителей Абхазии временно остались без интернета. Это произошло из-за схода селей в Сочи, которые повредили магистральные оптоволоконные линии.

Представители «А-Мобайла» ожидают, что мобильный и домашний интернет вернутся к их абонентам уже в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

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