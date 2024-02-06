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В Абхазии пропал интернет из-за сходов селей в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abhazii-propal-internet-iz-za-shodov-selej-v-sochi
В Абхазии пропал интернет из-за сходов селей в Сочи
Фото pixabay.com

О сбоях в работе сети сообщила местная компания «А-Мобайл». При этом у абонентов другой компании — «Аквафон» проблем с работой интернета не возникло.

Отмечается, что часть жителей Абхазии временно остались без интернета. Это произошло из-за схода селей в Сочи, которые повредили магистральные оптоволоконные линии.

Представители «А-Мобайла» ожидают, что мобильный и домашний интернет вернутся к их абонентам уже в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: в Туапсинском районе 12 сел остались без света из-за демонтажа интернет-линий. Всего в районе демонтируют около 60 км незаконных сетей интернет-провайдера с линии электропередачи.

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