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В Абхазии 8-летний ребенок погиб после падения с 40-метровой высоты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abhazii-8-letnij-rebenok-pogib-posle-padeniya-s-40-metrovoj-vysoty
В Абхазии 8-летний ребенок погиб после падения с 40-метровой высоты
Фото портала "Абхазия Инфо"

Трагедия произошла в Рицинском национальном парке. Мальчик приехал на отдых с родителями из Нижнего Новгорода.

Семейная пара фотографировалась на фоне озера. Ребенок залез на камень и упал с высоты около 40 м.

На помощь пришли сотрудники парка — они вытащили мальчика из обрыва и отправили на скорой в Гагрскую ЦРБ. Врачи констатировали смерть ребенка.

Рицинский нацпарк окажет семье погибшего мальчика материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, парк возьмет на себя расходы по транспортировке тела ребенка на родину, сообщает Sputnik Абхазия.

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