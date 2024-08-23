В Абхазии 8-летний ребенок погиб после падения с 40-метровой высоты
Происшествия
23.08.2024 08:46
Трагедия произошла в Рицинском национальном парке. Мальчик приехал на отдых с родителями из Нижнего Новгорода.
Семейная пара фотографировалась на фоне озера. Ребенок залез на камень и упал с высоты около 40 м.
На помощь пришли сотрудники парка — они вытащили мальчика из обрыва и отправили на скорой в Гагрскую ЦРБ. Врачи констатировали смерть ребенка.
Рицинский нацпарк окажет семье погибшего мальчика материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, парк возьмет на себя расходы по транспортировке тела ребенка на родину, сообщает Sputnik Абхазия.
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