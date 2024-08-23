В Абхазии 8-летний ребенок погиб после падения с 40-метровой высоты

Трагедия произошла в Рицинском национальном парке. Мальчик приехал на отдых с родителями из Нижнего Новгорода.

Семейная пара фотографировалась на фоне озера. Ребенок залез на камень и упал с высоты около 40 м.

На помощь пришли сотрудники парка — они вытащили мальчика из обрыва и отправили на скорой в Гагрскую ЦРБ. Врачи констатировали смерть ребенка.

Рицинский нацпарк окажет семье погибшего мальчика материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, парк возьмет на себя расходы по транспортировке тела ребенка на родину, сообщает Sputnik Абхазия.

Читайте также: школьник из Краснодарского края погиб во время прогулки в Санкт-Петербурге.