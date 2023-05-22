В 97 школах Краснодара 23 мая пройдут последние звонки

Торжественные линейки, посвященные завершению учебного года, для выпускников 1-х, 4-х, 9-х и 11-х классов пройдут с 8:30 23 мая в 97 школах Краснодара.

В некоторых школах города линейки проведут в два этапа. В единый день проведения последних звонков усилят меры безопасности в скверах, парках, на центральных улицах и площадях. Также усилят контроль за общественными местами и территориями около водоемов.

После Последнего звонка выпускники сразу начнут сдавать экзамены. В Краснодаре для выпускников организовали и проверили 27 пунктов проведения ЕГЭ и 77 пунктов ОГЭ. В этом году ГИА сдают около 24 тыс. человек: ЕГЭ — 7,8 тыс. человек и ОГЭ — более 16 тыс.

Основной период итоговой аттестации пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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