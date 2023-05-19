Последние звонки в Краснодаре: сколько денег понадобится на подготовку к выпускному

Аналитики сервиса бесплатных объявлений посчитали, во сколько для краснодарских родителей обойдется подготовка к последнему звонку и выпускному.

Согласно статистике, в Краснодаре школьницы активно обращаются за услугами парикмахера и стилиста по волосам, весной спрос в этой категории вырос на 74% по сравнению с предыдущим годом. Также выпускницы на 11% чаще стали делать выбор в пользу платья на заказ. Его конечная стоимость зависит от материалов и сроков работы, но в среднем цены на фартук и классическое черное или темно-коричневое платье начинаются от 3,5 тыс. рублей.

Спрос на готовые наряды для выпускниц также вырос — на 72% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость наряда составила 4,5 тыс. рублей. Туфли к выпускному для школьниц обойдутся в среднем за 1,9 тыс. рублей, их продажи в крае выросли в 4,5 раза. Нельзя забывать и про аксессуары для последнего звонка — ленты, белые банты, колокольчики. В итоге на весь образ для выпускницы, если приобретать его на сайте бесплатных объявлений, потребуется в среднем 6,4 тыс. рублей.

Также, по данным аналитиков сервиса, цена на костюм-двойку — пиджак и брюки — для выпускника составит в среднем 5,6 тыс. рублей. Рубашка обойдется в примерно 1,5 тыс. рублей, спрос на эту категорию вырос на 72% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость классических туфлей к костюму — их продажи весной 2023 года выросли в 4 раза — составит 2,7 тыс. рублей. Если добавить к списку цену галстука, то в итоге мужской образ обойдется в среднем в 8,8 тыс. рублей.

Кроме того, нужно предусмотреть бюджет на развлекательную и организационную часть мероприятия. Так, спрос на услуги фотографов и видеографов в Краснодаре вырос на 108%. Вдобавок этой весной заметно увеличился спрос на услуги ведущих для праздника — на 146%.

После окончания основной программы многие выпускники продолжают вечер в кафе, ресторанах или арендованных лофтах. Чтобы удобно доехать до этих мест, часто заказывают трансфер — автобусы или микроавтобусы. Спрос на такие услуги в Краснодаре вырос на 112% по сравнению с данными прошлого года, а количество предложений за этот же период — на 24%, сообщает пресс-служба «Авито».

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