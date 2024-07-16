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В 5 раз из-за заторов увеличили количество досмотровых бригад на Крымском мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-5-raz-iz-za-zatorov-uvelichili-kolichestvo-dosmotrovyh-brigad-na-krymskom-mostu
В 5 раз из-за заторов увеличили количество досмотровых бригад на Крымском мосту
Фото t.me/glav_most

В летний период на Крымском мосту из-за серьезных пробок будут работать до 70 бригад, заявил глава Крыма Сергей Аксенов 16 июля в ходе встречи с журналистами.

На Крымском мосту из-за пробок увеличили количество досмотровых бригад в пять раз

«Задача растащить пробки на Крымском мосту. Сейчас до 70 досмотровых бригад работает (вне сезона — 14), в пять раз их количество увеличили, все съезды, карманы на подходах к мосту задействованы для досмотра», — цитирует Сергея Аксенова ТАСС.

По данным на 14:00, в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стоят 690 автомобилей, со стороны Керчи — 95 машин, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 16 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 1000 машин.

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