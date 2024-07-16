На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 1000 машин

Утром 16 июля наблюдается серьезный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. Со стороны Керчи очереди нет.

По данным на 7:00, перед пунктом досмотра со стороны Тамани находится 1 тыс. автомобилей. Время ожидания около трех часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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