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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 1000 машин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-podezde-k-krymskomu-mostu-so-storony-tamani-skopilos-1000-mashin
Фото t.me/glav_most

Утром 16 июля наблюдается серьезный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. Со стороны Керчи очереди нет.

По данным на 7:00, перед пунктом досмотра со стороны Тамани находится 1 тыс. автомобилей. Время ожидания около трех часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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