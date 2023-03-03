В 4,5 раза увеличилось за год количество объявлений о продаже бизнеса в Краснодарском крае

Чаще всего на Кубани продают предприятия общепита и торговли, реже — строительный и медицинский бизнес.

Резкий рост продаж эксперты объясняют высокой административной нагрузкой на малое и среднее предпринимательство, а также снижением спроса потребителей. Всего за год количество объявлений на бесплатной платформе выросло на 350% или в 4,5 раза в Краснодарском крае. В марте 2022 года там было размещено почти 3,3 тыс. объявлений, в марте этого года — почти 15 тыс.

Основные предложения — кофейни, ларьки с шаурмой и шашлычные, а также гостиницы и хостелы, автомойки, салоны красоты и тренажерные залы, частные детские сады, магазины одежды и пункты выдачи заказов, теплицы, птицефермы и производства грибов.

По словам экспертов, у региона есть два специфических фактора. Первый — изменения рыночной ситуации сделали актуальными покупку и продажу готового бизнеса. Второй — географическое положение. Из-за роста к внутреннему туризму растет количество предложений о продаже гостиниц, однако спрос на покупку растет быстрее, чем предложение.

Падение потребительского спроса привело к тому, что малые компании с кредитами вынуждены были уйти с рынка, чтобы закрыть долги, считает доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Краснодарского края Александр Полиди.

«Финансовая нагрузка, которую сформировали компании потребительского сектора, оказалась непомерной в условиях оттока платежеспособного населения, от которого во многом зависел объем спроса. Если не будет новой волны эмиграции, не будет макроэкономических потрясений, то бум продаж готового бизнеса пройдет», — рассказал экономист.

Он добавил, что предприниматели начнут больше интересоваться франшизами и сетями при стабилизации спроса и предложения.

Предприниматели стараются продать бизнес, пока он не стал окончательно убыточным, считает председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.

«Количество представителей МСП на Кубани сокращается на протяжении 10 лет на фоне не ослабевающего административного давления. Ввели кассовые аппараты, ЕГАИС, «Платон» и пр. Все это потребовало дополнительных затрат от предпринимателей. Обещали облегчить бухучет, но с каждым годом вести бухгалтерию становилось все сложнее», — сказал Башмаков.

По словам эксперта, спрос упал из-за санкционного давления, кроме того, нарушилась логистика, поэтому предприниматели продают бизнес, пока он интересен для потребителя, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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