В 25 муниципалитетах Кубани завершили капремонт по плану 2024 года

Всего в крае обновили 128 многоквартирных домов. Почти во всех привели в порядок крыши, у трети зданий отремонтировали фасады. Также были заменены 90 инженерных систем и два лифта.

Как рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник, в остальных домах края работы еще идут.

«Краснодарский край — в числе лидеров среди субъектов страны по количеству отремонтированных многоквартирных домов из краткосрочного плана», — уточнил он.

Так, сейчас обновляют еще 155 зданий, в том числе в 13 из них монтируют 28 новых лифтов. А всего капитально отремонтировали в регионе 500 многоэтажек, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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