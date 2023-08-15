В 23 раза увеличился ввоз автомобилей в Краснодарский край в 2023 году
Экономика
15.08.2023 12:40
За первые полгода на Кубань ввезли 2,6 тыс. единиц — это в 23 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Автомобили в основном ввозят из Казахстана, Армении и Киргизии. Наибольшим спросом пользуются автомобили Hyundai, Toyota, Suzuki, Mitsubishi и KIA, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
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