В 23 раза увеличился ввоз автомобилей в Краснодарский край в 2023 году

За первые полгода на Кубань ввезли 2,6 тыс. единиц — это в 23 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Автомобили в основном ввозят из Казахстана, Армении и Киргизии. Наибольшим спросом пользуются автомобили Hyundai, Toyota, Suzuki, Mitsubishi и KIA, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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