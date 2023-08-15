Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В 23 раза увеличился ввоз автомобилей в Краснодарский край в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-23-raza-uvelichilsya-vvoz-avtomobilej-v-krasnodarskij-kraj-v-2023-godu
В 23 раза увеличился ввоз автомобилей в Краснодарский край в 2023 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За первые полгода на Кубань ввезли 2,6 тыс. единиц — это в 23 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Автомобили в основном ввозят из Казахстана, Армении и Киргизии. Наибольшим спросом пользуются автомобили Hyundai, Toyota, Suzuki, Mitsubishi и KIA, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Читайте также: автоэксперт спрогнозировал, сколько китайских машин ввезут в Россию за год.

Статьи
Топ-10 продуктов для зрения
Топ-10 продуктов для зрения
Отруби: чем полезны и кому нельзя
Отруби: чем полезны и кому нельзя
Виктор Цой, «Кино», «Группа крови» и другие мифы — пять легенд о легенде
Виктор Цой, «Кино», «Группа крови» и другие мифы — пять легенд о легенде
Алыча: польза и вред для человеческого организма
Алыча: польза и вред для человеческого организма
Кардиолог рассказал, как защититься от хронической сердечной недостаточности
Кардиолог рассказал, как защититься от хронической сердечной недостаточности
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях