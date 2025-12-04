В 2026 году на развитие АПК в Краснодарском крае выделят 10,3 млрд рублей

Такую сумму заложили в региональном бюджете. Документ 4 декабря утвердили депутаты Законодательного собрания. Участие в 71-й сессии принял губернатор Вениамин Кондратьев.

На развитие сельского хозяйства в следующем году предусмотрели 10,3 млрд рублей, отметил глава региона.

«Это важная отрасль экономики Краснодарского края, которую также необходимо поддерживать. Потому что наши аграрии делают все, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и всей страны», — добавил Кондратьев.

Средства на поддержку АПК выделят из федерального и регионального бюджетов. Это субсидии и гранты, которые распределят по направлениям агропромышленного комплекса для всех категорий. Также средства направят производителям зерновых культур и молока, на укрепление виноградарства и виноделия и другие направления АПК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

